الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يبحث مع سفير أذربيجان تعزيز سبل التعاون الثنائى

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يستقبل سفير جمهورية أذربيجان

استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، الخان بولوخوف سفير جمهورية أذربيجان بالقاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون بين البلدين.

في بداية اللقاء، رحب المحافظ بالسفير على أرض الإسكندرية، مشيدًا بعمق العلاقات بين مصر وأذربيجان، خاصة في مجال السياسة، وأكد أن القيادة السياسية تعمل على توطيد تلك العلاقات، وهو ما أكدته زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لأذربيجان بداية هذا العام.

ورحب "الشريف" بزيادة الوفود الأذرية إلى الإسكندرية، لما للإسكندرية من أهمية اقتصادية وتاريخية وسياحية، مؤكدًا حرص المحافظة على تعزيز سبل التعاون وتسهيل كافة الإجراءات لإقامة علاقات تآخ بين الجانبين على كل الأصعدة.

من جانبه، وجه السفير الشكر إلى محافظ الإسكندرية على حفاوة الاستقبال، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تعد الزيارة الرسمية الأولى له، فضلًا عن زيارة وفود من أذربيجان للقاهرة ومن المتوقع أن تأتي وفود أخرى خلال شهر سبتمبر وأكتوبر من هذا العام، معربا عن تطلعه أن تزور هذه الوفود مدينة الإسكندرية.

وأشار السفير إلى أنه تم عمل علاقات تآخ بين بعض المدن في أذربيجان وبين العديد المحافظات المصرية، مؤكدا أنه يتطلع لعمل علاقات أكثر عمقًا وشراكة علي جميع الأصعدة بين الإسكندرية وأذربيجان.

محافظ الإسكندرية يستقبل سفير جمهورية أذربيجان
محافظ الإسكندرية يستقبل سفير جمهورية أذربيجان
محافظ الإسكندرية يستقبل سفير جمهورية أذربيجان
محافظ الإسكندرية يستقبل سفير جمهورية أذربيجان
محافظ الإسكندرية يستقبل سفير جمهورية أذربيجان
محافظ الإسكندرية يستقبل سفير جمهورية أذربيجان
الإسكندرية سفير جمهورية أذربيجان سبل التعاون بين البلدين مصر وأذربيجان تعزير سبل التعاون

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