حملات لإزالة الإشغالات والحواجز الحديدية وتحرير محاضر للمتعدين على حرم الطريق بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق وإلزام أصحاب المحلات التجارية بحدود محلاتهم دون تهاون أو تقاعس؛ لإعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الزحام، نظراً لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل للمرور.

وشدد محافظ أسيوط، على أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية في هذا الشأن كشرطة المرافق ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المرافق والإشغالات بالوحدات المحلية، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط وتحرير محاضر للمخالفين والمتعدين على حرم الطريق والتعامل بكل حزم مع المخالفين للقانون.

وفي هذا الإطار قام حي شرق أسيوط بتنفيذ حملات مرافق وإشغالات لضبط الشوارع وتيسير حركة مرور السيارات وإزالة المعوقات والمارة وذلك بإزالة فروشات المحال التجارية والباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق ورفع الحديد والحجارة أمام بعض المنازل بمشاركة عبداللطيف فضالة رئيس حي شرق وسيد عباس وعاصم إبراهيم نائبي رئيس الحي، ومسئولي الإشغالات بالحي والتراخيص والإشغالات والمرافق وفريق العمل المعاون من أفراد الإشغالات وباستخدام المعدات وسيارات الحملات الميكانيكية بالمركز والحي.

واستهدفت تلك الحملات شوارع (الستين بمنطقة الأزهر بالوليدية ومحمود رشوان وبمنطقة شركة فريال وأمام المعهد الأزهري وميدان الشهيد أحمد جلال "المنفذ" سابقاً، وتقسيم البترول وتفرعاته بكامل وتقسيم الحقوقيين، وموقف نزلة عبداللاه...).

كما جرى إغلاق عدد من المحلات بشارع محمد عباس المتفرع من شارع الجلاء وشارع سلامة أمين المتفرع من شارع النميس بجوار مسجد البارودي مع التشديد بالالتزام بالمواعيد المحددة للغلق، وقد تم تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على حرم الطريق.

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