الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع 3 أشخاص انقلبت بهم سيارة داخل ترعة فى قنا

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

لقي 3 أشخاص مصرعهم، اليوم الإثنين، إثر حادث انقلاب تاكسي داخل ترعة بجوار كوبري المعوجة، مركز الوقف، شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمصرع 3 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة تاكسي داخل ترعة في مركز الوقف.

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة الوقف برئاسة الرائد مصطفى جابر، معاون أول مباحث المركز وتبين غرق 3 أشخاص مجهولين الهوية، بينهم طفل ومسن تقرر نقلهم إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزي تحت تصرف النيابة.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات التي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة، وكشف ملابساتها وكشف هوية الضحايا لتسليمهم لذويهم.

اجهزة الامن 3 أشخاص مصرعهم اسع إخطار ا أثر أخطرت النيابة

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