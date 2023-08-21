القاهرة الإخبارية تعرض تقريرًا عن أزمة الخبز في تونس (فيديو)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، تقريرًا عن أزمة الخبز في تونس، والتي تعد أحد أهم وأخطر التحديات التي تواجهها البلاد.

يبدو أن التحديات لا تأتي فرادى، ففي ظل حربًا روسية أوكرانية أثرت على إمدادات الحبوب، وموجات الحر والجفاف، التي أثرت كذلك على الزراعة، حيث تواجه تونس أزمة في توفير الحبوب، وهو ما انعكس على الأسواق والمخابز.

وجرى التوصل لاتفاقًا في تونس لإعادة إمداد المخابز غير المدعومة بالدقيق، ما يشكل بداية حل لأزمة نقص الخبز التي تفاقمت خلال الأسبوعين الماضيين.

الأزمة المفتعلة في الخبز لا يجب أن تتكرر

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، أكد أن الأزمة المفتعلة في الخبز لا يجب أن تتكرر، مشيرًا إلى أن البعض يرتب من الآن لاختلاق أزمات أخرى في مواد أساسية، كما أضاف أن الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي، وأنها ستحارب كل المتحكرين والمضاربين وستعمل على تطهير الإدارة من كل من إندس داخلها وصار يمثل عقبة لا يمكن قبول استمرارها لقضاء حاجات المواطنين.