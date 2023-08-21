الإثنين 21 أغسطس 2023
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خبير اقتصادى: المشروعات الصغيرة ضمن اهتمامات الرئيس

الدكتور فرج عبد الله
الدكتور فرج عبد الله الخبير الاقتصادي

قال الدكتور فرج عبدالله، الخبير الاقتصادي، إن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا  بالمشروعات الصغيرة لتأثيرها الواضح على الاقتصاد القومي، مؤكدًا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد بالشرايين الأساسية لعدد كبير من القطاعات الاقتصادية يأتى في مقدمتها القطاعان الصناعي والزراعي.

وأضاف عبدالله، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي وجه بالاهتمام البالغ بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم الاقتصاد القومى، حيث يكون له أثر إيجابي على المدي البعيد لأي قصور قد يصيب هيكل الاقتصاد القومي.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الدولة افتتحت أكثر من 17 مجمعًا صناعيًا خلال السنوات القليلة الماضية.. ويوجد داخل كل مجمع قرابة ألف وحدة إنتاجية وبالتالي تعمل هذه المشروعات على توفير العديد من فرص العمل ودعم المنظومة الصناعية داخل الدولة.

 

اهتمام الرئيس السيسي اقتصاد القومي الخبير الاقتصادي الدكتور فرج عبد الله السنوات القليلة الماضية الصغيرة ومتناهية الصغر

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