مشروعات النواب توصى بتخصيص نسبة من العملة الأجنبية لاستيراد مستلزمات الإنتاج للمشروعات المتوسطة

أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مرعي، بقيام الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالتوجيه للقائم بأعمال البنك المركزي بدراسة مقترح بتخصيص نسبة من العملة الأجنبية المخصصة للاستيراد من الخارج، وذلك لاستيراد الآلات والمعدات ومستلزمات الإنتاج اللازمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

يأتي ذلك في إطار رؤية البنك المركزي في دعم وتمويل قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر والجهات ذات الصلة، في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها العالم وارتفاع نسبة التضخم والركود الاقتصادي.

كما أوصت اللجنة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالنظر في إمكانية مد الفترة الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (61) لسنة 2022 بشأن تحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المستخدمة فعلياً في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية لمدة عام إضافي، على أن تنتهي في 31/12/2025، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة دعماً لأصحاب هذه الصناعات.

جاءت توصية اللجنة بعد رفض مأموري الضرائب إعفاء المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من الضرائب في بعض المناطق بمحافظة الفيوم، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.