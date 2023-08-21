الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تجار عن استعدادهم لموسم الدراسة: التخفيض يصل لـ20% والإقبال متوسط

الفجالة
الفجالة

يستعد الأهالي وأولياء الأمور لبدء العام الدراسي الجديد 2023/2024، خلال الفترة الراهنة من خلال  شراء احتياجات الطلاب من الكشاكيل والكراسات والكتب الخارجية والمستلزمات المدرسية.


وزارة التربية والتعليم تستعد لبدء العام الدراسي 2023/2024
 

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن بدء العام الدراسي الجديد 2023 / 2024، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8  يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

ارتفاع أسعار مستلزمات الدراسة يضرب سوق الفجالة - بوابة الشروق - نسخة الموبايل
الفجالة 

سمحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرً  ا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.
 

مع اقتراب الدراسة.. اعرف سعر الأدوات المدرسية في الفجالة - الأسبوع
الفجالة 


تجار الفجالة يستعدون بالأدوات المدرسية: تخفيض يصل لـ20%
 

يستعد تجار سوق الفجالة للكتب والأدوات المدرسية للعام الدراسي الجديد 2023/2024 من خلال توفير كميات كبيرة من الكتب والكراسات والمستلزمات المدرسية، وطرحها للمواطنين بتخفيض يصل لـ20%، الأمر الذي جذب عددًا كبيرًا من المواطنين لشراء احتياجاتهم من الأدوات المدرسية من منطقة الفجالة بميدان رمسيس.

التقت" الدستور" عددًا من تجار الأدوات المدرسية في سوق الفجالة في ميدان رمسيس، التابع لمحافظة القاهرة، للوقوف على التخفيضات والأسعار المطروحة بها الكراسات والكشاكيل والأقلام في الأدوات المدرسية، واستعداداتهم للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024.

قال محمد أشرف، أحد تجار الأدوات المدرسية في سوق الفجالة، في ميدان رمسيس، التابع لمحافظة القاهرة لـ"الدستور" إن التجار يطرحون الأدوات المدرسية بتخفيض يتراوح ما بين 10 لـ20%، الأمر الذي يجعل الإقبال كبيرًا جدًا، خاصة أن الأسعار في متناول أغلب المواطنين، منوهًا:" الأسعار مخفضة، وخلال الفترة القادمة ستكون الأسعار مرتفعة بشكل كبير، خاصة مع البدء الفعلي للموسم".


فيما أوضح كريم عبدالسلام، تاجر للأدوات المدرسة في  سوق الفجالة، في ميدان رمسيس، التابع لمحافظة القاهرة لـ"الدستور" أن الأسعار الآن مخفضة بشكل كبير جدًا، مشيرًا إلى أن التجار يحرصون على تقديم الأدوات المدرسية لأولياء الأمور بتخفيضات، مؤكدًا:" مع بدء موسم الاستعداد للمدارس سنكون أمام أسعار مرتفعة بشكل كبير".

أضاف عبدالله أحمد،  تاجر للأدوات المدرسية في  سوق الفجالة، في ميدان رمسيس، التابع لمحافظة القاهرة قائلًا لـ"الدستور" أن الإقبال متوسط، ومن المتوقع أن يزيد خلال الفترة المقبلة،  مشيرًا إلى أن الأسعار مخفضة بنسبة 20%.

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