إصابة 6 إثر حادث انقلاب سيارة فى الطريق الإقليمى

أصيب 6 أشخاص بسبب حادث انقلاب سيارة سوزوكى أعلى الطريق الإقليمي في منطقة الصف، ونقلوا إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الدائري الإقليمي في الصف، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مروري للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 6 أشخاص نقلوا جميعهم إلى المستشفى.