الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم مطروح": 11 طالبًا أدوا امتحان الجبر والهندسة الفراغية.. وتغيب اثنين

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

تابع عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، مسار امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية في يومها الثالث، حيث أدى 11 طالبا بالقسم العلمي رياضة، الامتحان في الجبر والهندسة الفراغية فترة واحدة لمدة ساعتين فقط، وتغيب طالبان، وذلك وسط تدابير أمنية وإجراءات احترازية محكمة في أجواء تربوية هادئة.

 

وأوضح شحاتة خلال ترؤسه غرفة عمليات تعليم مطروح، أن الاتصال مستمر لحظة بلحظة مع لجنة الامتحانات بمجمع أبي بكر الصديق للاطمئنان على توافر انضباط المنظومة الامتحانية، ومن خلال التواصل مع غرفتي عمليات الوزارة والمحافظة لمواجهة أي عقبات وتجاوزها على الفور.

وقدم شحاتة الشكر والتقدير إلى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لدعمه المتواصل المنظومة التعليمية وتواصله المستمر للاطمئنان على مسار امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية منذ بدايتها أول من أمس السبت.

 

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