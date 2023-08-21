الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تحرك برلماني عاجل لمواجهة "شاومينج الغش" بالثانوية العامة

المهندس عبد السلام
المهندس عبد السلام خضراوى

وصف المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب، زعم جروب “شاومينج” على تليجرام بتعاون عدد من المدرسين معه لحل أسئلة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 التي يتم تداولها على تطبيق تليجرام بالكارثة والفضيحة.

وقال “خضراوي” إن جروب شاومينج أكد “أن المدرسين جاهزين معانا كل اللي عليك انك بتصور الامتحان وبعدها بيتم الحل”، إضافة إلى تأكيد الجروب بأن الطلاب الموجودين في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 استجابوا وأرسلوا صور أسئلة اللغة الأجنبية الثانية بعد توزيعها داخل اللجان.

وتساءل المهندس عبد السلام خضراوى فى سؤال قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قائلاً: هل هذا الكلام صحيح يا معالى الوزير؟ وما هى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة هذه المهازل غير المسبوقة فى تاريخ امتحانات الثانوية العامة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى؟ وهل وصل الحد إلى التفاخر بهذه الصورة الفجة فى الغش فى امتحانات الثانوية العامة والدور الثانى؟.

وطالب المهندس عبد السلام خضراوى بإدخال تعديلات جذرية على نظام امتحانات الثانوية العامة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التى أدت إلى ضياع حقوق الطلاب من المتفوقين والذى يرفضون الغش فى الامتحانات، مؤكداً أن هذه الظاهرة جعلت الطلاب من غير المتفوقين يلتحقون بكليات القمة يرسبون فيها وبنسب خطيرة لدرجة أنه فى إحدى كليات الطب باحدى جامعات الصعيد رسب الطلاب بالفرقة الأولى بنسبة 60%.

وأكد المهندس عبد السلام خضراوى أن استمرار نظام امتحانات الثانوية العامة بالصورة الحالية سيكون من الصعب بل من المستحيل مواجهة الغش لأن الغش أصبح هو النظام الأساسى فى امتحانات الثانوية العامة بعد تباهى مرتكبيه بمساندة ودعم المعلمين والطلاب لهم ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تقف عاجزة عن كشفهم ومحاكمتهم.

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