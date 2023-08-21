فايننشال تايمز: البريكس قد تكون المنافس لمجموعة السبع G7

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية في تقرير لها إن الصين تحاول تحويل تجمع البريكس لما يشبه مجموعة السبع G7، حيث يجتمع قادة التجمع غدًا الثلاثاء في جوهانسبرج، جنوب أفريقيا.

تجمع البريكس

وقالت الصحيفة: ستدفع الصين كتلة بريكس للأسواق الناشئة لتصبح منافسًا واسع النطاق لمجموعة السبع هذا الأسبوع، حيث يجتمع القادة من جميع أنحاء العالم النامي لمناقشة أكبر توسع للمنتدى منذ أكثر من عقد.

توسع البريكس

ووفقا للصحيفة: قال أشخاص اطلعوا على مواقف الهند والصين تجاه توسع البريكس، إن التوترات تتصاعد بشأن ما إذا كان ينبغي أن تكون دول بريكس نادي عدم الانحياز للمصالح الاقتصادية للدول النامية، أو قوة سياسية تتحدى الغرب علانية.

وقال مسؤول صيني طلب عدم الكشف عن هويته: "إذا قمنا بتوسيع منطقة بريكس لتشكل جزءًا مشابهًا من الناتج المحلي الإجمالي العالمي مثل مجموعة السبع، فإن صوتنا الجماعي في العالم سيزداد قوة".

وتتنافس الأرجنتين والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا على أن تكون أول أعضاء جدد منذ دعوة جنوب إفريقيا للانضمام إلى المجموعة الأصلية للبرازيل وروسيا والهند والصين في عام 2010.

كما قال دبلوماسي كبير في برازيليا وفقا للصحيفة إنه يريد شروطًا واضحة كأساس لأي توسع، قال الدبلوماسي إنه من المهم تحديد معايير لدخول هؤلاء الأعضاء الجدد.

وقال المسؤولون الذين يرعون محادثات ما قبل القمة إن معايير قبول الأعضاء الجدد يجب أن يوافق عليها قادة بريكس، وأضافوا أن العملة الموحدة ليست على جدول الأعمال، على الرغم من الاستياء المتزايد من هيمنة الدولار الأمريكي بين الأعضاء.

وقال مسؤولون مطلعون على المناقشات إنه بدلاً من دفع أوسع نحو إزالة الدولرة، يمكن أن تركز القمة على السعي للتوصل إلى اتفاق يقضي بضرورة قيام أعضاء بريكس بتسوية التجارة بين بعضهم البعض بعملاتهم المحلية بشكل متزايد.