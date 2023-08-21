الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سيدة تخلع زوجها بمحكمة الأسرة: "ورانى الموت عشان شغلت التكييف"

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

تقدمت "رانيا .ح"،  لمحكمة الأسرة بمدينة نصر لرفع دعوى قضائية تحمل رقم 446 لسنة 2023، تطالب فيها بخلع زوجها بعد أن تعدى عليها بالضرب المبرح بسبب تشغيلها التكييف بالشقة أثناء تواجده فى عمله.

وتابعت الزوجة  فى مستهل حديثها لـ "الدستور"، مر على زواجنا ست سنوات وأثمر عن إنجاب طفلة واحدة لرفضه الإنجاب مرة أخرى، مبررا بأن الحياة أصبحت صعبة ولابد من تربية طفل واحد تربية حسنة أفضل  من إنجاب أكثر من  طفل.

و أضافت، لكن فى الحقيقة هو رفض الإنجاب مرة أخرى بسبب بخله الشديد فمنذ زواجي منه وأنا أعاني أشد المعاناة بسبب بخله فى كل شئ حتى أصبحت مثل الهيكل العظمي بسبب قلة الطعام وأصيب طفلتى بأنيميا حادة بسبب بخله الشديد، برغم أنه يعمل عامل بمطار القاهرة ويحصل على راتب جيدة، لكنه كان يحضر لنا بعض العصائر والوجبات البسيطة من جهة عمله وكانت هذه وجباتنا الأساسية انا وطفلتي.

واستكملت رانيا، قررت الخروج للعمل رغما عن أنفه حتى أتمكن من تأسيس صحة طفلتى بعدما فاض بي الكيل من قلة إنفاقه علينا، وبالفعل تمكنت من العمل فى معمل تحاليل كبير وبعد فترة من عملي قمت بشراء تكييف بالتقسيط واتفقت معه بأن قسط التكييف سأقوم بدفعه، لكن شحن الكهرباء ستكون مسؤوليته واتفقنا على ذلك قبل الشراء

وتابعت الزوجة:  بعد شراء التكييف أصبح يتشاجر معى لمنعنا من تشغيله طوال فترة تواجده فى العمل، وعندما حضر من عمله مبكرا وجد التكييف مفتوحا فتشاجر معي وانهال على بالضرب المبرح كدت أموت فى يده، ولم يكتف بذلك بل قام بسحلى على سلالم العقار وكأنني ارتكبت جريمة، فأصبحت لا أتحمل الحياة معه وقررت خلعه وإنهاء حياتى معه للأبد.

التعدى عليها بالضرب الزوجة الضرب المبرح القاهرة إنجاب طفلة بمطار القاهرة

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