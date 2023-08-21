حسين لبيب يعلن ترشحه لرئاسة الزمالك.. ويكشف موقفه من بيع زيزو

أكد حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك السابق، على اتخاذه قرار الترشح على منصب الرئيس في انتخابات مجلس الإدارة المقبلة.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد تقدم باستقالة جماعية على خلفية أحداث عزل مرتضى منصور.

وقال حسين لبيب في تصريحات تلفزيونية: "قررت الترشح في انتخابات نادي الزمالك، أمتلك قائمة جاهزة بالفعل بها العديد من الأسماء من رموز النادي وأطالب الجمعية العمومية وجماهير الزمالك مساندة من سينجح في الانتخابات".

وواصل حديثه: "لو كنت رئيسا لنادي الزمالك لن أوافق على رحل زيزو عن الفريق لكون الزمالك نادي قمة يبحث عن البطولات وبيع اللاعبين المميزين ليس حلاً لأزمات النادي المالية".