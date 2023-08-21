الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البشبيشى لـ"الشاهد": الإخوان اخترقوا جميع القوى السياسية وأهم الأحزاب فى مصر

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز وطارق البشبيشي

قال الكاتب والباحث والقيادي الإخواني السابق، طارق البشبيشي، إن جماعة الإخوان اخترقت جميع القوى السياسية والأحزاب، حتى وصل الأمر أن حزب الوفد كان يعرف خطورة الإخوان جيدا ورغم ذلك تحالف مع الجماعة في عام 1984،  عندما وقف سراج الدين وعمر التلمساني في مؤتمر سويا بالإسكندرية.

 

 وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" ويقدمه الدكتور محمد الباز: "الإخوان اخترقوا حزب العمل، وإبراهيم شكري تحول إلى إخوان، وأصبح ألعوبة في أيديهم وهو لا يدرك ذلك، لأن إبراهيم وقتها كان صف ثاني في المعارضة وعندما يجد أمامه الآلاف في مؤتمر جماهيري إخواني طبيعي أن يفرح بذلك".

 

ولفت إلى أن جماعة الإخوان سيطرت أيضًا على مجلة المختار الإسلامي، منوها أن الوحيد الذي عصي عليه الإخوان كان رفعت السعيد، لأنه يعرف تاريخ وفكر جماعة الإخوان جيدا، ولذلك أنصح بقراءة كتب رفعت السعيد عن الإخوان.

 

وأكد، أن الجماعة اخترقت أيضا فكر عدد كبيير من الكتاب، ومنهم عمرو الشوبكي وحسن نافعة وسليم العوا وفهمي هويدي وسيف عبد الفتاح، وغيرهم.

طارق البشبيشي الإخوان الشاهد اكسترا نيوز محمد الباز

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