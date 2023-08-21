الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البشبيشى لـ"الشاهد": الإخوان كانت تخترق المساجد بتلك الطريقة

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز وطارق البشبيشي

أكد الكاتب والباحث والقيادي الإخواني السابق، طارق البشبيشي، أن جماعة الإخوان كانت تتحايل على منع إقامة جلساتهم في المساجد بالتقرب من الإمام والإثناء على كلامه، بل من الداخل كان هناك سخرية عليه.

 

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" ويقدمه الدكتور محمد الباز،: "كان الإمام يسمح للإخوان في حالة الإثناء عليه، بعمل الجلسات يوم الجمعة، وحينما يسئل الإمام عنهم من قبل الجهة الأمنية، يجدوا منه دعم.

 

وتابع: "كنا بندي إمام المسجد كتاب يضم أفكار على أنها خطب للجمعة ولكنها مبطنة بأفكار الإخوان"، موضحا أنه في حالة إن كان كفيفا كان يتم إرسال من يساعده ذهابا وإيابا"، محذرا من استمرار تلك الألاعيب، مرددا: "خبائث الإخوان لاتنتهي أبدا".

البشبيشي الشاهد الباز الإخوان اختاراق المساجد

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