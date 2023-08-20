الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بث مباشر.. حفل الفنان تامر عاشور بمهرجان العلمين الجديدة

تامر عاشور
تامر عاشور

ينقل لكم موقع “الدستور”، بثًا مباشرًا لحفل الفنان تامر عاشور، بمهرجان العلمين، والذي تنقله شبكة تليفزيون الحياة، مباشرة، الليلة  الأحد، ضمن مهرجان العلمين الدولي المنعقد تحت شعار “العالم علمين”.

وتذيع شبكة تليفزيون الحياة في تمام العاشرة من مساء كل يوم فعاليات حفل أحد نجوم الفن والغناء بمهرجان العلمين الدولي.

يذكر أن شبكة تليفزيون الحياة قد أذاعت جميع حفلات نجوم الطرب والغناء المشاركون في فعاليات المهرجان، مثل محمد منير، وتامر حسني، ونانسي عجرم، وأحمد سعد، ومدحت صالح، وريهام عبدالحكيم، وغيرهم من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

لمشاهدة البث اضغط هنا

تامر عاشور مهرجان العلمين حفل تامر عاشور حفل الفنان تامر عاشور العلمين

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