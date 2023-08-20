الأحد 20 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ علوم سياسية عن البيان الليبى المشترك: قاهرة الشرق نجحت في تهيئة الأوضاع

الدكتور طارق فهمي
الدكتور طارق فهمي

تحدث الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، عن ترحيب مصر بالبيان المشترك الليبي في بني غازي، مؤكدا أن الكلمة الأولى في البيان توضح أن المرجعية تكون ليبية وطنية خالصة، والمسار السياسي يكون في ظل حوار ليبي خالص.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى: "بيان مصر حمل التأكيد على الثوابت الليبية والدعم الكامل للمسار السياسي وتعزيز استقرار ليبيا وهو دعم من أكبر دولة عربية لشقيقتها الليبية ورفض أي تدخل خارجي".

وأضاف: "التعجيل بإنجاز القوانين السياسية، أمر ضروري، لأنه يكون عاجل لحسم التنافس على السلطة"، موضحا أن هناك تطورات مفصلية في الشأن الليبي، ودعم مصري لإنجاز المسار السياسي، قائلا: "قاهرة الشرق شاركت في حوارات متعددة، ونجحت في تهيئة الأوضاع لأكثر من مرة، لتحقيق حوار ليبي ليبي مشترك".

استاذ علوم سياسية مصر ليبيا ترحيب مصر البيان الليبي المشترك

الأكثر قراءة

أحمد موسى يكشف تفاصيل استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك

باعة مانجو.. حقيقة فيديو إيقاف بلطجية للسيارت بطريق الإسماعيلية

الداخلية ترفض سير الحافلات السياحية بطريق "سيوة/ الواحات البحرية"

أحمد موسى يكشف موعد انتخابات مجلس إدارة نادى الزمالك

طعنات نافذة تُنهى حياة شاب فى بورسعيد

أول تعليق لشقيقة دكتور أحمد زويل على صورته بفيديو أغنية "كزبرة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

وائل لطفي

انسف دماغك القديم

محمد العسيري

إيزيس تستعيد غناءها فى ليالى العلمين

ماجد حبته

مسابقة الـ22 الرقمية

لواء.حمدى البطران

يحدث الآن

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟

تفاصيل عملية مقتل مستوطنين إسرائيليين في حوارة