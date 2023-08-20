أستاذ علوم سياسية عن البيان الليبى المشترك: قاهرة الشرق نجحت في تهيئة الأوضاع

تحدث الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، عن ترحيب مصر بالبيان المشترك الليبي في بني غازي، مؤكدا أن الكلمة الأولى في البيان توضح أن المرجعية تكون ليبية وطنية خالصة، والمسار السياسي يكون في ظل حوار ليبي خالص.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى: "بيان مصر حمل التأكيد على الثوابت الليبية والدعم الكامل للمسار السياسي وتعزيز استقرار ليبيا وهو دعم من أكبر دولة عربية لشقيقتها الليبية ورفض أي تدخل خارجي".

وأضاف: "التعجيل بإنجاز القوانين السياسية، أمر ضروري، لأنه يكون عاجل لحسم التنافس على السلطة"، موضحا أن هناك تطورات مفصلية في الشأن الليبي، ودعم مصري لإنجاز المسار السياسي، قائلا: "قاهرة الشرق شاركت في حوارات متعددة، ونجحت في تهيئة الأوضاع لأكثر من مرة، لتحقيق حوار ليبي ليبي مشترك".