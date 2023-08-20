المهن الموسيقية تكشف تفاصيل التحقيق مع مطرب المهرجانات "كزبرة"

كشف محمد عبدالله، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، عن تطورات أزمة مطرب المهرجانات "كزبرة"، والذي تم التحقيق معه في واقعة نشر صورة الدكتور أحمد زويل في فيديو كليب أغنيته الجديدة "علي الطلاق".

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية DMC، إنه منذ 9 أشهر وتم توقيع مطربي المهرجانات على إقرار بمراعاة الذوق العام والكلمات وعدم الإسفاف، مؤكدًا أنه خلال 9 أشهر لم يحدث أي خلافات حتى ظهرت أغنية "كزبرة".

وأضاف، أن الفنان مصطفى كامل اتخذ قراره بإحالة الأمر للتحقيق رغم أن أحمد خالد الشهيرة بـ"كزبرة"، ليس عضوًا بالنقابة ولكنه يعمل بتصريح، مشيرًا إلى أنه خلال التحقيق قال إن صورة "زويل" كانت وجهة المخرج، واعتذر لأنه يقدر قيمة الدكتور أحمد زويل.

تحذير مصطفى كامل للمطربين

وتابع، أنه تخيل أن الصورة عادية وغير مسيئة، وهو الأمر الذي دعا الفنان مصطفى كامل، ليحذر أي مغنٍ آخر من تناول العمل، وإلا سيتعرض لنفس المصير من الوقف والإحالة للتحقيق لأن الإبداع مسئولية.