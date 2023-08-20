الأحد 20 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جمال شعبان: الطفلة حبيبة كانت تعيش بمعجزة ونسبة الأكسجين بالدم 33%

جمال شعبان
جمال شعبان

وجه الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، لكل من شارك في إنقاذ حبيبة الشهيرة بـ"طفلة المترو"، مشيرًا إلى أن حبيبة أجرت عملية قلب مفتوح، وهي الآن بصحة جيدة جدًا، متمنيًا التوفيق لها في حياتها الجديدة.

وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، إن الطفلة حبيبة تعافت وخرجت من المستشفى وهي الآن في منزلها، موضحًا أن لونها تحسن كثيرًا، وأنه نصحها بعدم النزول للمترو من جديد، وأن تتعلم لأنها ذكية.

وتابع: "حبيبة 13 سنة لكن للأسف مدخلتش مدرسة، وهي طفلة شديدة الذكاء وعاوزة تتعلم، وأناشد الجمعيات الأهلية لو تضم حبيبة وأن تتعلم صنعة جديدة لأنها لم تدخل المدرسة وهي الآن بسن 13 سنة".

ولفت جمال شعبان إلى أن الطفلة حبيبة كانت تعيش بمعجزة، لأن نسبة الأكسجين بالدم كانت 33%، منوها بأنه من خلال العملية تم عمل وصلة من القلب للرئة ونسبة الأكسجين لديها أصبحت فوق 90%.

جمال شعبان معهد القلب محمد الباز طفلة المترو الطفلة حبيبة

الأكثر قراءة

أحمد موسى يزف بشرى سارة للمواطنين عن موعد انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء

تقارير جزائرية تكشف وجهة القندوسي بعد الرحيل عن الأهلي

6 ضحايا.. حدّاد يمطر أسرته بالرصاص فى الوراق

استقرار أسعار الذهب في ختام التعاملات المسائية

سمير فرج يكشف سبب اعتراض الجزائر على التدخل العسكري في النيجر

هل نعود للكمامة من جديد؟.. حسام حسنى يكشف حقيقة ظهور متحور كورونا بمصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

وائل لطفي

انسف دماغك القديم

محمد العسيري

إيزيس تستعيد غناءها فى ليالى العلمين

ماجد حبته

مسابقة الـ22 الرقمية

لواء.حمدى البطران

يحدث الآن

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟

تفاصيل عملية مقتل مستوطنين إسرائيليين في حوارة