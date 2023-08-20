جمال شعبان: الطفلة حبيبة كانت تعيش بمعجزة ونسبة الأكسجين بالدم 33%

وجه الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، لكل من شارك في إنقاذ حبيبة الشهيرة بـ"طفلة المترو"، مشيرًا إلى أن حبيبة أجرت عملية قلب مفتوح، وهي الآن بصحة جيدة جدًا، متمنيًا التوفيق لها في حياتها الجديدة.

وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، إن الطفلة حبيبة تعافت وخرجت من المستشفى وهي الآن في منزلها، موضحًا أن لونها تحسن كثيرًا، وأنه نصحها بعدم النزول للمترو من جديد، وأن تتعلم لأنها ذكية.

وتابع: "حبيبة 13 سنة لكن للأسف مدخلتش مدرسة، وهي طفلة شديدة الذكاء وعاوزة تتعلم، وأناشد الجمعيات الأهلية لو تضم حبيبة وأن تتعلم صنعة جديدة لأنها لم تدخل المدرسة وهي الآن بسن 13 سنة".

ولفت جمال شعبان إلى أن الطفلة حبيبة كانت تعيش بمعجزة، لأن نسبة الأكسجين بالدم كانت 33%، منوها بأنه من خلال العملية تم عمل وصلة من القلب للرئة ونسبة الأكسجين لديها أصبحت فوق 90%.