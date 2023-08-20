بمناسبة عيد ميلاده.. محمد رحيم يفاجئ جمهوره بطرح "برة المقاييس" بصوته (فيديو)

طرح منذ قليل الملحن والموزع الموسيقي محمد رحيم أحدث أعماله الغنائية بصوته بعنوان “بره المقاييس” وذلك على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتعتبر أغنية “بره المقاييس” أحدث أغنيات ألبوم محمد رحيم الغنائي الجديد والذي يطرح أغنياته بشكل متتالي على طريقة الـ"سنجل" وهي من كلماته والحانه وتوزيعه، وتعاون فيها مع عازف الجيتار شريف سعيد، وعازف كوله محممد منصف.

وطرح محمد رحيم أغنية “برة المقاييس” بمناسبة ذكرى عيد ميلاده الذي يحل اليوم الأحد وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك قائلا”: “اتفضلوا ياجماعه بره المقاييس وبجد مفيش هديه ممكن تفرح قلبي في العالم في عيد ميلادي اكتر من ان الغنوه الاولى من الالبوم تعجبكوا وتابعوا معايا الفتره اللى جايه ان شاء الله”.

وتقول كلمات الأغنية: "بكتب كل صورك علكراريس بخط العصافير ولون الاحاسيس انتي فكل حاجه بره المقاييس ياقمر سهران على نور فوانيس بتجسس عليكي زي الجواسيس وبراقبك سرقه ورا الكواليس واما بشوف عنيكي دي بقول يامغيث وبطير في الهوا وافرح وأهيص وأحس اني طرت وسافرت باريس وارقص اوي اوي وكأني عريس عارفه احساس السعاده الحلو ده لو جت ليله العيد بالصدفه خميس أو ووو في اسكندرية سييل وفكايرو مواويل قالك قال في زلزال رقص مصر الليلادي اوووو طب ليه اهلك رموكي في البسبوسة وسابوكي واللى ربى زاد مربى الله يجازيك يادادي حاسه ولا لسه اني بقيت منهار وثابت على كده مبخدش قرار طفله فوسط حفله لعبت بالنار طفولتها بكار انوثتها دمار هتجنن عليكي وانتي ليل ونهار بتعاملي العاشق بإستهتار برسم كل صورك علعمارات حلوه ملونه ولا في الامارات خلصت فهواكي كل العبارات على قلبي ارقصي زي الفراشات عارفه إحساس السعاده الحلو ده لو السما مطرت من غير أمارآت".

تعاون محمد رحيم مع محمد منير ومريام فارس في أغنية الساحل الشمالي

وحقق محمد رحيم نجاحا كبيرا بأغنية “الساحل الشمالي” التي تعاون فيها مع كل من الكينج محمد منير والمطربة ميريام فارس وهي من تأليفه وألحانه وتوزيعه وحققت الأغنية نسبة مشاهدة كبيرة منذ طرحها عبر “يوتيوب" تخطت الـ 6 ملايين مشاهدة.