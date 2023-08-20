الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"اللولبية".. ساندي تستعد لطرح أحدث أعمالها الغنائية

ساندي
ساندي

انتهت المطربة ساندي الأيام الماضية من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم “اللولبية” وذلك ضمن سلسلة أعمالها الغنائية الجديدة التي تطرحها خلال موسم الصيف على طريقة الـ"سنجل".

وكشفت ساندي عن البوستر الدعائي لأغنية “اللولبية” عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “انستجرام” وعلقت عليها قائلة: “Stay tuned”.

وتتعاون المطربة ساندي في أغنية “اللولبية” مع كل من الشاعر والملحن الغنائي عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي توما، ومن المقرر طرح الأغنية خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

 

أخر أعمال ساندي الغنائية

وكانت المطربة ساندي طرحت الفترة الماضية أغنية بعنوان “الرعشة” على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاونت في أغنية “الرعشة” مع كل من الشاعر الغنائي والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي شريف مكاوي.

وتقول كلمات الأغنية: “واخد بالك من نظراتي لما بتيجي عينيك ف عينيه واخد بالك من همساتي و كلامي اللي عليك و عليا لما بنبقي ف نفس الحته انا ببقي ف حته دانا بتقطع وانا قدامك تلاتين حته لما بنبقي ف نفس الحته انا بنسي الدنيا بنسي الناس التانيه و بفضل شايفاك انت و الرعشه اللي في ايدي لما بتيجي و تسلم عليا الرعشه اللي ف قلبي اللي ف روحي لما بنسكت شويه و اه من سكوت عن كلام كتير ما  اتقالش لسه اه من حنين مكبوت ف قلبي و قلبك حاسه بالرعشه اللي ف ايدي لما بتيجي و تسلم عليا الرعشه اللي ف قلبي اللي فروحي لما بنسكت شويه لما بتبقي قصادي انا بسرح ف البصه دي انا مش عارفه ازاي بتحول للدرجه دي ازاي لما بسلم بس ب ايدي بسلم نفسي و قلبي و روحي  قصادك ليه بستسلم للرعشه”.

ساندي المطربة ساندي اللولبية أغنية “اللولبية” عزيز الشافعي توما الرعشة

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