نشوب حريق هائل داخل مبنى الإدارة التعليمية بقنا

شبّ حريق هائل، الأحد، داخل مبنى الإدارة التعليمية بمدينة قنا وتم الدفع بسيارات الإسعاف والإطفاء إلى مكان الواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة وأجهزة الأمن لمتابعة الحادث فور وقوعه.

البداية كانت بتلقي اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بنشوب حريق داخل مبنى الإدارة التعليمية بمدينة قنا.

انتقلت قوات الحماية المدنية بقنا والأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة للسيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات التي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وسبب نشوب الحريق.