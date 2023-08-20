الأحد 20 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل برشلونة أمام قادش في الدوري الإسباني: ليفاندوفسكي يقود الهجوم

برشلونة
برشلونة

كشف تشافي هيرنانديز، المدير الفني لـ برشلونة، عن تشكيل فريقه لمواجهة قادش، في الجولة الثانية لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم “ لا ليجا” موسم 2023-2024.

موعد مباراة برشلونة أمام قادش في الدوري الإسباني

أما عن موعد مباراة برشلونة أمام قادش في الدوري الإسباني، فتُقام في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب مونتجيك معقل الفريق الكتالوني.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports Premium 1 HD.

تشكيل برشلونة أمام قادش في الدوري الإسباني

أما عن تشكيل برشلونة أمام قادش في الدوري الإسباني، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جوليس كوندي - فرينكي دي يونج - أندرياس كريستنسن - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: أوريول روميو - إلكاي جوندوجان - بيدري جونزاليس

خط الهجوم: لامين يامال - بابلو جافي - روبرت ليفاندوفسكي

ويغيب عن برشلونة في مباراة اليوم، المدافع الأوروجواياني رونالد أراوخو بسبب الإصابة، إضافة للبرازيلي رافينيا بعد تحصله على البطاقة الحمراء في الجولة الأولى أمام خيتافي.

كما يغيب تشافي هيرنانديز عن مباراة اليوم، بعد تحصله على البطاقة الحمراء أمام خيتافي وإيقافه لمباراتين.

وكان برشلونة قد استهل حملة الدفاع عن لقبه بطلًا للدوري الإسباني، بالتعادل السلبي خارج الديار أمام خيتافي.

تشكيل برشلونة قادش الدوري الاسباني برشلونة روبرت ليفاندوفسكي موعد مباراة برشلونة

الأكثر قراءة

ذبح دهب.. تفاصيل نحر جزار لزوجته بعد رفضها جلسات الكيف بالقناطر

خالد الجندى: 90% من الناس يعبدون هذا الإله من دون الله وهم لايدرون

رأسه مقابل "كوز درة".. تفاصيل نحر ابن العم لعنق طفل فى سوهاج

بيهددنى بالفضيحة.. بلاغ ضد أستاذ جامعى بتهمة التعدى على زوجته

"واتش إت" تعرض فيلم "طرف تالت" حصريًا عبر منصتها

خالد الجندى: كل إنسان من الممكن أن يكون سببًا لرزق الآخر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

إيزيس تستعيد غناءها فى ليالى العلمين

ماجد حبته

مسابقة الـ22 الرقمية

لواء.حمدى البطران

يحدث الآن

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

ماجد حبته

وقود السفن الأخضر

محمد عبدالعزيز

دون مناسبة.. فى محبة سيادة النقيب

لواء. محسن الفحام

الشباب.. والوعى السياسى

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟

تفاصيل عملية مقتل مستوطنين إسرائيليين في حوارة