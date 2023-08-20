تشكيل برشلونة أمام قادش في الدوري الإسباني: ليفاندوفسكي يقود الهجوم

كشف تشافي هيرنانديز، المدير الفني لـ برشلونة، عن تشكيل فريقه لمواجهة قادش، في الجولة الثانية لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم “ لا ليجا” موسم 2023-2024.

موعد مباراة برشلونة أمام قادش في الدوري الإسباني

أما عن موعد مباراة برشلونة أمام قادش في الدوري الإسباني، فتُقام في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب مونتجيك معقل الفريق الكتالوني.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports Premium 1 HD.

تشكيل برشلونة أمام قادش في الدوري الإسباني

أما عن تشكيل برشلونة أمام قادش في الدوري الإسباني، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جوليس كوندي - فرينكي دي يونج - أندرياس كريستنسن - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: أوريول روميو - إلكاي جوندوجان - بيدري جونزاليس

خط الهجوم: لامين يامال - بابلو جافي - روبرت ليفاندوفسكي

ويغيب عن برشلونة في مباراة اليوم، المدافع الأوروجواياني رونالد أراوخو بسبب الإصابة، إضافة للبرازيلي رافينيا بعد تحصله على البطاقة الحمراء في الجولة الأولى أمام خيتافي.

كما يغيب تشافي هيرنانديز عن مباراة اليوم، بعد تحصله على البطاقة الحمراء أمام خيتافي وإيقافه لمباراتين.

وكان برشلونة قد استهل حملة الدفاع عن لقبه بطلًا للدوري الإسباني، بالتعادل السلبي خارج الديار أمام خيتافي.