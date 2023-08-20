تفاصيل جولة رئيس "بتروجاس" في مصنع الجيزة (صور)

أجرى المهندس نبوي محمود، رئيس شركة بتروجاس، اليوم الأحد، جولة تفقدية لـ مصنع الجيزة، لمتابعة موقف الأعمال في المصنع، وتطبيق مشروع التحول الرقمي داخل المصنع.

وشهدت الجولة حضور محمد أبو الفضل، مدير عام الأمن الميداني، ومصطفى عطية، مدير عام مصنع الجيزة، و يحيى طلبة مدير عام النقل

كانت الشركة أوضحت أن مشـروع "ERP" خطوة مهمة في رحلة الشركة للتحول الرقمي، حيث تتشارك الشركة مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إنبي ومجموعة من الاستشاريين العالميين في مجال تكنولوجيا المعلومات من شركتي "SAP & IBM" لضمان التحول الناجح ونقل المعرفة إلى فريق الشركة.