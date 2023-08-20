خالد الجندى: 90% من الناس يعبدون هذا الإله من دون الله وهم لايدرون

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه لا يوجد مسلم يعبد الأصنام ولكن هناك إله كاذب مازال يعبد من دون الله، ويعبده الكثير من الناس أي ما يعادل 90% من سكان الكرة الأرضية.

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن قليلا جدًا من استطاع مقاومة هذا الإله المزيف، مؤكدًا أنه من الممكن أن يقع الإنسان في هذا المطب وهو لا يدري، وهذا الإله هو "إله الهوى".

من يرفض النصيحة فهو يعبد هواه دون الله

وتابع، أن من يرفض النصيحة فهو يعبد هواه دون الله، ومن يرفض سماع كلمة الحق ويتهم صاحبها بالنفاق فهو يعبد هواه من دون الله سبحانه وتعالى، موضحًا أن عبادة الهوى ليست بأن يأتي شخص بسجادة ويصلي عليها، ولكنه اتباع الهوى، مستدلًا بقوله تعالى: "أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ".