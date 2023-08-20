الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 11 شخصًا بكسور وجروح جراء حادث مرورى بـ"زراعى البحيرة"

الحادث
الحادث

أصيب 11 شخصًا بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وأخرى نصف نقل بطريق "القاهرة ـ الإسكندرية" الزراعي بنطاق دائرة مركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاى البارود يفيد باستقبال مستشفى إيتاي البارود العام 11 شخصًا مصابين بجروح وكسور وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم  إثر تعرضهم لوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نصف نقل بالطريق الزراعي بنطاق دائرة شرطة المركز.

جار عمل الفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين إصابة كل من عبدالباسط عبده جلال، 58 سنة، مقيم القاهرة، يوسف حسن شلبي، 35 سنة، دنيا فتحي علي، 27 سنة، صبري إسماعيل عبدالرحمن، 37 سنة، جهاد جمال محمد، 53 سنة، عبدالله إبراهيم قطب، 37 سنة، مريان سمير منير، 40 سنة، محمد وجيه رسلان، 23 سنة، عمرو رمضان رمضان، 38 سنة، عبدالله إبراهيم فودة، 34 سنة، رجب أحمد علي، 34 سنة"، جميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة وكسور فى جميع أنحاء الجسم ومقيمون دائرة مركز شرطة دمنهور فى محافظة البحيرة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حول الواقعة وظروفها.

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