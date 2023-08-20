الملحن محمد يحيى يكشف كواليس بداية تعاونه مع عمرو دياب

حقق النجم عمرو دياب نجاح كبير في حفل لبنان الذي احياها امس وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات السوشيال ميديا لكونها الحفل الأهم في هذا الموسم واشادات الجميع بها.

ونشر “يحيى” صورة تجمعه مع الهضبة عمرو دياب الذي تعاون معه في معظم أغانيه وعلق قائلا: «حفلة عمرو دياب في لبنان اسطوريه وتشرف، ومهما هتكلم عن عمرو دياب مش هخلص كلام من بدياتي معاه من سنه ٢٠٠٢ لما صدق موهبتي وانا عندي ٢١ سنة وكان داعم ليا نفسيا مش هقولكم احساسوا وايه وتعبيرات وشه وفرحته لما بيسمع لحن حلو بيبقي طفل منساش ريحه الحبايب لما سمعها مني في الاستديو وكان ناقص ياخدني بالحض وانا اصلا متردد وخايف اسمعها، لا متعجبوش وقعدت ادندنها جمبه بصوت واطي فجاه قالي ايه دي علي صوتك وسمعني موقف لن انساه وفي الاخر طار بيها، عشان مطولش عليكم نجاح عمرو دياب جاي من احساسه دايما انه معملش حاجه ودايما عنده طمع انه يكمل.. اخيرا البوست ده من قلبي في حب عمرو دياب الملهم والاخ والصديق».

وتعاون أيضا مع الهضبة في أغانى اللوك الجديد وانا يالاء ولو اتساب وخلينا نشوفك ويدق الباب وريحة الحبايب، وغيرها بكثير من الأغانى التي حققت نجاحات كبيرة.

وتعاون في مشواره الغنائى مع عدد من النجوم منهم عمرو دياب ومحمد حماقى واليسا وجورج وسوف وراغب علامة وآمال ماهر وتامر حسنى وبهاء سلطان وغيرهم.

آخر أعمال عمرو دياب الغنائية

وكان الهضبة عمرو دياب طرح الأيام الماضية أحدث أعماله الغنائية بعنوان "والله أبدًا" وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتتضمن أبيات شعر للشاعر الأندلسي ابن زيدون، وتوزيع عادل حقي، وميكس وماستر أمير محروس.

وتعتبر أغنية "والله أبدًا" هي الأغنية الثالثة التي يطرحها عمرو دياب في موسم الصيف الحالي، وكان طرح الفترة الماضية كلًا من أغنية "خلص على قلبي" و"قولي اسمي" وأغنية "يا ليل".