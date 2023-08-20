اقتصادى يوضح دلائل مطالب الصين من البنوك بزيادة الاقتراض وتقليص مخاطر الديون

كشف هيثم الجندي المحلل الاقتصادي، عن دلائل مطالب الصين من البنوك بزيادة الاقتراض وتقليص مخاطر الديون.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن الصين تخصص ما لا يقل عن ضعف أموال التنمية التي تقدمها الولايات المتحدة والقوى الكبرى الأخرى للدول الفقيرة والنامية، ويأتي معظمها في شكل قروض عالية الفائدة محفوفة بالمخاطر، من البنوك الحكومية الصينية.

وأضاف أن تراجع مستويات الودائع والاقراض في الولايات المتحدة، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة في أمريكا بمعدل 5.5%، والتي من الطبيعي أن يكون لها تأثير علي تراجع معدل الطلب علي القروض.

وأشار إلى أن هناك 11 مليار دولار انخفاضًا في الودائع بالبنوك الأمريكية خلال أسبوع، موضحاً أن انفاق المستهلك في أمريكا لا يزال يؤدي بشكل قوي إلى كل هذه الزيادات في أسعار الفائدة، رغم التشديد الذي يعمل عليه الفيدرالي الأمريكي.