بدء تدريب القوات الأوكرانية على طائرات F16.. رئيس المركز الأوكرانى للحوار يوضح التفاصيل

كشف عماد أبوالرب، رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار، عن آخر كواليس الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إنه تم بدء تدريب القوات الأوكرانية علي طائرات F16.

وأضاف أن زيلينكسي يتوعد بالرد علي الهجوم الروسي الذي استهدف مدينة تشيرنيهيف، موضحاً أن هذه الطائرات ستكون فارقة في الوضع الميداني علي الأرض بالنسبة للجيش الأوكراني.

وأشار إلى أن أوكرانيا ماضية في استعادة أراضيها ووحده دولتها، وبالتالي ليس لها خيار ومنها الحصول علي أكبر قدر ممكن من وسائل الدفاع والهجوم، ومنها طائرات F16.

وأوضح أن هذه الطائرة يمكن أن يكون لها تأثير ومن المتوقع أن يكون الحصول علي هذه الطائرات في مارس 2024.