تحرير 90 محضر إشغال طريق خلال حملة بشوارع بني مزار بالمنيا

شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، حملة مكبرة بقيادة رئيس المركز والمدينة؛ لرفع الإشغالات وغزالة التعديات على حرم الطريق العام بشوارع وطرق المدينة، تم خلالها إزالة تعديات مخالفات المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي وتعديات الباعة الجائين على الأرصفة وحرم الطريق العام، وتم ضبط وتحرير 90 محضرًا متنوعًا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كان عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بني مزار، يرافقه نائبه يسرى محمد، وأحمد بهلول، مدير إدارة الإشغالات والإزالات بالمركز، قد شنَّ حملة لإزالة الإشغالات التي تعيق الحركة بطريق أبو حرب لإزالة تعديات المحلات والمقاهي والمطاعم ورفع كافة الإشغالات لتسهيل سير المواطنين والحركة المرورية والقضاء على ظاهرتيِّ التكدس المروري والزحام الشديد بالشوارع، حيث أسفرت الحملة على تحرير ٩ محاضر إشغال و١٥ محضر ضبط إشغال طريق و٦٦ إزالة إدارية.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، والتي شدد خلالها على تكثيف الحملات لرفع الإشغالات والتعديات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة والتصدي لمخالفات أصحاب المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي بعدم الالتزام بحدود محلاتهم والتعدي على الأرصفة، وهو ما يتسبب في إعاقة حركة المواطنين ورفع تعديات الباعة الجائلين على حرم الطريق العام، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن بكل حزم وحسم على الجميع دون أية استثناءات.

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار، تكثف من حملات رفع الإشغالات بكل شوارع أحياء المدينة والقرى التابعة لها يوميًا للحفاظ على حرم الطريق العام، ومنع التكدس والزحام، وللحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة، والقرى التابعة لها، مشيرًا إلى أن هذه الحملات تتم بالتعاون مع الجهات المعنية بالمركز.

حملة لرفع الأشغالات بشوارع بني مزار بالمنيا

حملة لرفع الأشغالات بشوارع بني مزار بالمنيا