"الزراعة": طرح 3 أصناف جديدة من الأرز عالية الإنتاج الموسم المقبل

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث المحاصيل الحقلية قسم بحوث الأرز عن طرح ثلاث أصناف من الأرز السوبر البسمتي على المزارعين في الموسم المقبل بعد أن تم تسجيلها من وزارة الزراعة .



كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث المحاصيل الحقلية عن الجهود البحثية المبذولة، لتوفير احتياجات المزارعين من السلالات والأصناف السوبر، والتي أثبتت جدارتها وقدرتها على المنافسة، في ظل معدلات الإنتاجية ومقاومة الظروف المناخية غير المواتية للزراعة.

وأوضح التقري البحوث الزراعية نجحوا في تسجيل ثلاثة أصناف جديدة من الأرز السوبر، طبقًا للقانون الوزاري رقم 180 في شهر مارس الماضي، لتكون قيد الطرح لجموع المزارعين خلال الموسم المقبل، وهي أصناف “سخا سوبر 301، 302، 303”.

وأكد التقرير أن الجهود البحثية المبذولة، تجاه إنتاج وتسجيل أصناف جديدة من الأرز السوبر عالي الإنتاجية، هي الهدف الأسمى لأساتذة وخبراء معهد المحاصيل الحقلية وقسم الأرز، لتحقيق الصالح العام وحماية منظومة الأمن الغذائي القومي المصري، .

وكشف التقرير أن إجمالي العوائد المتحققة من أصناف الأرز السوبر تجاوزت المليارات، وهي مقاربة رقمية ضخمة، مقارنة بحجم المبالغ المخصصة لمواصلة الجهود البحثية لإنتاج السلالات الجديدة.

وحل مزايا الأرز البسمتي هجين “جيزة 201” اشار التقرير ” إلى ملف إنتاج الأرز البسمتي، مؤكدًا أن وزارة الزراعة قطعت شوطًا طويلًا، بدأ بتسجيل صنف “جيزة بسمتي 201″، بالإضافة لتسجيل أول أم مصرية لإنتاج الأرز الهجين، وصولًا لتسجيل أول هجين بسمتي مصري.

وسلط التقرير الضوء على مدى التفوق الذي حققه صنف “جيزة بسمتي 201” فيما يخص حجم الإنتاجية، والتي تجاوزت حدود 4 طن للفدان، مؤكدًا أن هذه النتائج جاءت بفضل تفاني واجتهاد فريق العمل، الذي تغلب على جميع المعوقات والصعوبات .

وأضاف التقرير، أن مراحل إنتاج أول هجين أرز بسمتي مصري، ليست سهلة ، لافتًا إلى أننا نجحنا في استغلال طرق التربية والاستنباط، بتحقيق واحدة من المعجزات، لإنتاج أول هجين من الأرز البسمتي المصري.

وعدد التقرير مزايا أول هجين مصري من الأرز البسمتي، موضحًا أنه وبالإضافة لمعدلات إنتاجيته العالية، والتي تتجاوز حدود 4 طن للفدان، فإنه يتميز بقدرته على مقاومة الجفاف والظروف غير المواتية للزراعة.

وأشار إلى أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، طالبت بتوفير الدعم التقني والإمكانيات اللازمة، لمواصلة التجارب التي تستهدف مواصلة العمل على إنتاج المزيد من الأصناف والهجن المصرية من الأرز البسمتي، لتوفير احتياجات المزارعين منها، ومضاعفة إجمالي الإنتاجية المستهدفة منه.

