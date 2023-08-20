الرئيس العراقى يتسلّم رسالة خطية من نظيره الجزائرى

تسلّم الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد، اليوم، رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.

وذكر بيان للرئاسة العراقية أن عبداللطيف جمال رشيد تسلم، اليوم، رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، مبيناً أن الرسالة الخطية تضمنت دعوة الرئيس العراقي للمشاركة في أعمال القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، والمزمع عقدها في الجزائر مطلع شهر مارس المقبل.

وأضاف البيان أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس العراقي، اليوم، في قصر بغداد، سفير الجزائر لدى العراق جهاد الدين بلكاس، لافتاً إلى أن الرئيس رحب بالسفير، محملاً إياه تحياته وشكره للرئيس عبدالمجيد تبون على دعوته الكريمة.

وأكد "رشيد"، وفقاً للبيان، حرص العراق على تعزيز العلاقات وتوسيع آفاق التعاون البنّاء بين البلدين، وبما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.