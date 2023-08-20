الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سجلت 66.7 مليار دولار.. الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال 10 سنوات (فيديو)

الاستثمارات الأجنبية
الاستثمارات الأجنبية

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، تقريرًا يرصد الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال 10 سنوات.

الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال 10 سنوات:

سجلت صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 66.7 مليار دولار.

31.2 ألف شركة تم تأسيسها وفق قانون الاستثمار.

قطاع الخدمات جاء على رأس القطاعات التي تأسست بها شركات.

قطاع الإنشاءات استحوذ على النصيب الأكبر من قيمة رأس المال.

استحوذ المصريون على النصيب الأكبر من قيمة رأس المال للشركات.

تصدرت السعودية قائمة أعلى عشر دول استثمارًا بمصر.

بلغت قيمة استثمارات السعودية 2.1 مليار دولار.

تتصدر الإمارات المرتبة الثانية بقيمة 1.5 مليار دولار.

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