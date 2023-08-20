الأحد 20 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تفاصيل تحول شرم الشيخ لمدينة خضراء (فيديو)

تحول شرم الشيخ لمدينة
تحول شرم الشيخ لمدينة خضراء

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، تقريرًَا يرصد تحول مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء.

تفاصيل تحول مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء:

- تعد نموذجًا واقعيًا للعالم يؤكد القدرة على مواجهة آثار المناخ.

- هى إحدى الخطوات في مسار مصر الجديدة نحو التحول الأخضر.

- أول مركز للمرونة والقدرة على الصمود بإفريقيا.

- تضمنت تطوير شبكات المياه والصرف الصحي.

- تم التوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة.

- تنفيذ منظومة متكاملة تتبنى التكنولوجيات الحديثة.

- تضمنت رفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات.

- تنفيذ النقل الجماعي الكهربي والدراجات الهوائية التشاركية.

- الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وبرامج الزراعة الذكية مناخيًا.

- التوسع في الميكنة الزراعية الحديثة والتطبيقات الرقمية.

- التوسع في المساحات الخضراء وزراعة آلاف الأشجار المتنوعة.

- إنشاء الحديقة المركزية بمنطقة المثلث الأخضر.

شرم الشيخ تحول شرم الشيخ مدينة خضراء مدينة خضراء ترصد اكسترا نيوز مدينة شرم الشيخ

مواد متعلقة

أستاذ اقتصاد زراعى يكشف قيمة الاستهلاك الكلى من القمح فى مصر (فيديو)

الأرصاد: نشاط الرياح يؤدى لاضطراب حركة الملاحة البحرية بخليج السويس (فيديو)

"إكسترا نيوز" ترصد فعاليات الأسبوع الأخير من مهرجان العلمين (فيديو)

تفاصيل توظيف 8 آلاف من ذوي الهمم في 2023

"إكسترا نيوز" ترصد جهود مبادرة "100 يوم صحة" فى 24 ساعة (فيديو)

أول مديرة مباريات مصرية فى "فيفا" تكشف بدايتها (فيديو)

مشرف التوعية الأسرية بالأزهر: تدخل الأهل فى حياة الزوجين من أهم أسباب فشل العلاقة

فى ذكرى ميلاده.. محطات فى حياة المناضل الليبى عمر المختار (فيديو)

الأكثر قراءة

لغز مقتل أسماء ابنة الفيوم.. ووالدها: "جوزها سابها ميتة 6 ساعات" (فيديو)

تأجيل محاكمة عبد الله الشريف ومطر وناصر وزوبع بتهمة قيادة جماعة إرهابية

برقم الجلوس.. نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 الثانوية التجارية والصنايع والفندقي والزراعي

مصرع شاب غرقًا فى أحد شواطئ مرسى مطروح

قوافل "الأحوال المدنية" تستخرج 13463 بطاقة رقم قومي في 12 محافظة

"زوجي اتحبس بسبب والده وشقيقه وأهله طردوني من بيتي".. سيدة تطلب الطلاق للضرر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

يحدث الآن

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

ماجد حبته

وقود السفن الأخضر

محمد عبدالعزيز

دون مناسبة.. فى محبة سيادة النقيب

لواء. محسن الفحام

الشباب.. والوعى السياسى

خالد حريب

متحور جديد.. وفتاوى المقاهى

بسنت حسن

كرش جينكيز.. وطائرة زامبيا

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟

تفاصيل عملية مقتل مستوطنين إسرائيليين في حوارة