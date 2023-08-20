تفاصيل تحول شرم الشيخ لمدينة خضراء (فيديو)
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، تقريرًَا يرصد تحول مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء.
تفاصيل تحول مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء:
- تعد نموذجًا واقعيًا للعالم يؤكد القدرة على مواجهة آثار المناخ.
- هى إحدى الخطوات في مسار مصر الجديدة نحو التحول الأخضر.
- أول مركز للمرونة والقدرة على الصمود بإفريقيا.
- تضمنت تطوير شبكات المياه والصرف الصحي.
- تم التوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة.
- تنفيذ منظومة متكاملة تتبنى التكنولوجيات الحديثة.
- تضمنت رفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات.
- تنفيذ النقل الجماعي الكهربي والدراجات الهوائية التشاركية.
- الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وبرامج الزراعة الذكية مناخيًا.
- التوسع في الميكنة الزراعية الحديثة والتطبيقات الرقمية.
- التوسع في المساحات الخضراء وزراعة آلاف الأشجار المتنوعة.
- إنشاء الحديقة المركزية بمنطقة المثلث الأخضر.