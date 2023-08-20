تفاصيل تحول شرم الشيخ لمدينة خضراء (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، تقريرًَا يرصد تحول مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء.

تفاصيل تحول مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء:

- تعد نموذجًا واقعيًا للعالم يؤكد القدرة على مواجهة آثار المناخ.

- هى إحدى الخطوات في مسار مصر الجديدة نحو التحول الأخضر.

- أول مركز للمرونة والقدرة على الصمود بإفريقيا.

- تضمنت تطوير شبكات المياه والصرف الصحي.

- تم التوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة.

- تنفيذ منظومة متكاملة تتبنى التكنولوجيات الحديثة.

- تضمنت رفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات.

- تنفيذ النقل الجماعي الكهربي والدراجات الهوائية التشاركية.

- الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وبرامج الزراعة الذكية مناخيًا.

- التوسع في الميكنة الزراعية الحديثة والتطبيقات الرقمية.

- التوسع في المساحات الخضراء وزراعة آلاف الأشجار المتنوعة.

- إنشاء الحديقة المركزية بمنطقة المثلث الأخضر.