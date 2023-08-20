الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ليبيا تعلن عودة المصرف المركزى مؤسسة موحدة

لقاءٌ موسعٌ في مقر
لقاءٌ موسعٌ في مقر مصرف ليبيا المركزي

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن توحيد المصرف كمؤسسة موحدة بعد سنوات من الانقسام الفرعي للبنك في طرابلس وبنغازي، مما أثر على الأوضاع المالية والاقتصادية في الدولة. 

وأوضح المصرف في بيان نشره على صفحته في موقع فيسبوك أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لاستحقاق توحيد مصرف ليبيا المركزي، وتتويجًا للجهود المبذولة من الأطراف الوطنية الداعمة للتوحيد، وإشارةً إلى توحيد مصرف ليبيا المركزي.

وعُقد اليوم لقاءٌ موسعٌ في مقر مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، حضره محافظ المصرف الصديق عمر الكبير ونائبه مرعي مفتاح رحيل، ومدراء الإدارات والمستشارين في مصرف ليبيا المركزي بطرابلس وبنغازي. وأعلن المحافظ ونائبه عن أن مصرف ليبيا المركزي عاد كمؤسسة سيادية موحدة، وسيستمران في بذل الجهود لمعالجة الآثار التي نجمت عن الانقسام، بحسب البيان.

وكان المصرف المركزي أعلن في وقت سابق، عن عقد اللجنة المختصة اجتماعها العاشر للعام 2023  بمقر مصرف ليبيا المركزي يوم 10 أغسطس الجاري  ضم عددًا من الإدارات بمصرف ليبيا المركزي، لمراجعة بيانات الإيراد والإنفاق العام حتى 31 يوليو 2023 ومطابقتها بالبيانات المفصح عنها من باقي مؤسسات الدولة، وكذلك مناقشة تقرير الإفصاح الشهري الذي يُحال للجنة المالية العليا ضمن اختصاصات اللجنة في الإشراف على الإيراد والإنفاق العام.

لقاءٌ موسعٌ في مقر مصرف ليبيا المركزي
لقاءٌ موسعٌ في مقر مصرف ليبيا المركزي

لقاءٌ موسعٌ في مقر مصرف ليبيا المركزي
لقاءٌ موسعٌ في مقر مصرف ليبيا المركزي
ليبيا المركزى مصرف ليبيا المركزي طرابلس بنغازي

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