الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا تدين الصمت الدولى على اغتيال "داريا دوغين"

الصحفية الروسية داريا
الصحفية الروسية داريا دوغينا

استنكرت متحدثة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الأحد، صمت المنظمات الدولية على جريمة اغتيال الصحفية الروسية "داريا دوغين". 

ودعت زاخاروفا المنظمات الدولية إلى النظر للانتهاكات الصارخة لحقوق الصحفيين، ومواجهة الإرهاب وغيره من الأساليب المستخدمة ضدهم.

وأضافت زاخاروفا، في ذكرى اغتيال "دوغين": "بعد عام على حادث مقتل دوغينا المأساوي، لم نسمع كلمة واحدة من المنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان حول جريمة اغتيال "دوغين" والجرائم الأخرى المرتكبة ضد الصحفيين الروس ممن لا تتطابق مواقفهم مع وجهة نظر الغرب".

ولفتت زاخاروفا، إلى أن النفاق الممارس بتصنيف الصحفيين بين أخيار وأشرار جيدين وسيئين، يستشري في الهياكل والمنظمات الدولية.

واغتيلت "دوغين" بتفجير سيارتها في موسكو، واتهمت روسيا الاستخبارات الأوكرانية بالوقوف وراءه، حيث تعتبر "دوغين"، ابنة المفكر والسياسي الروسي الكبير ألكسندر دوغين، وناشطة سياسية في الحركة الدولية الأوراسية التي أسسها والدها.

وغطت دوغين سير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ورافقت المراسلين الحربيين، والقادة العسكريين شرق أوكرانيا.

دوغين داريا دوغين اغتيال الروسية زاخاروفا الإرهاب

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