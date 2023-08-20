الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط شحنة حشيش وبانجو بنصف مليون جنيه بالشرقية

ضبط شحنة حشيش
ضبط شحنة حشيش

شن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، حملات موسعة استهدفت ضبط الخارجين عن القانون في الشرقية.

ونجحت الجهود في ضبط سيدة وشخصين، لإثنين منهم معلومات جنائية، وبحوزتهم كمية لمخدر الهيروين وزنت 1,500 كيلو جرام - 12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام.

وضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال إستقلاله سيارة وبحوزته 20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام.

وضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال إستقلاله سيارة، وبحوزته 15 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام، وضبط شخصين وبحوزتهما كمية لمخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرام، دراجة نارية، بدون لوحات.

ضبط أحد الأشخاص حال إستقلاله دراجة نارية " بدون لوحات " وبحوزته كمية لمخدر الهيدرو وزنت 3 كيلو جرام، سلاح أبيض، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 550,000 خمسمائة وخمسون ألف جنيه تقريباً.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

الخارجين عن القانون الشرقية حملات موسعة مكافحة المخدرات ضبط سيدة

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