صحفى سودانى: نعانى من نقص المواد الغذائية والأدوية والمياه (فيديو)

كشف السماني عوض الله، رئيس تحرير صحيفة "الحاكم نيوز" السودانية، عن تطورات الأوضاع في السودان في ظل الاشتباكات بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع.

وقال عوض الله، خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية" إن الأوضاع الإنسانية في السودان متدهورة منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل الماضي وحتى اليوم.

وأضاف أنه لم تكن هناك تدخلات إنسانية من المنظمة الدولية أو حتى من المنظمات الإقليمية والمحلية نظرًا لصعوبة الوصول لبعض المناطق خصوصًا في الخرطوم وبعض المدن الأخرى.

وأشار إلى أن هناك أماكن في السودان لم تشهد عمليات عسكرية واشتباكات، لكن المواطنون في تلك المناطق يعانون من نقص المواد الغذائية والأدوية والمياه.

وتابع: "هناك مناطق آمنة في السودان يمكن الوصول إليها لكن المنظمات الدولية عاجزة تمامًا عن تقديم أي مساعدات إنسانية لتلك المناطق".

واستكمل: "هناك عدة مدن سودانية لم تشهد أي حرب أو قتال، مثل ولاية الجزيرة، نهر النيل، بالإضافة إلى ولايات شرق السودان"، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة عليها الدخول للمناطق الآمنة حتى لا يتعرض العاملون في تلك المنظمات لأي تهديد.