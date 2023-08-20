الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

محطات الزلازل تسجل 3 هزات أرضية فى البحر الأحمر

رسوم بيانية للزلزال
رسوم بيانية للزلزال

سجّلت محطات الزلازل التابعة للشبكة القومية للزلازل 3 هزات أرضية في مياه البحر الأحمر بنطاق مصر والسعودية.

 

ووقعت الهزة الأرضية الأولى في الساعة الثانية عشر و20 دقيقة بتوقيت القاهرة، بقوة 1.36 درجة بالمياه الإقليمية لمصر، بينما وقعت الثانية في الساعة الثانية و14 دقيقة بقوة 1.29 درجة داخل المياه الإقليمية للسعودية، ثم هزة أخرى في نفس التوقيت بنفس القوة وفي نفس المنطقة.

 

ولم ترد أي بيانات بالشعور بالهزات الأرضية التي يتم تصنيفها بالضعيفة، نظرًا لأن قوتها دون الثلاث درجات.

الزلازل محطات الزلازل هزات أرضية البحر الاحمر القومية للزلازل

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