محطات الزلازل تسجل 3 هزات أرضية فى البحر الأحمر

سجّلت محطات الزلازل التابعة للشبكة القومية للزلازل 3 هزات أرضية في مياه البحر الأحمر بنطاق مصر والسعودية.

ووقعت الهزة الأرضية الأولى في الساعة الثانية عشر و20 دقيقة بتوقيت القاهرة، بقوة 1.36 درجة بالمياه الإقليمية لمصر، بينما وقعت الثانية في الساعة الثانية و14 دقيقة بقوة 1.29 درجة داخل المياه الإقليمية للسعودية، ثم هزة أخرى في نفس التوقيت بنفس القوة وفي نفس المنطقة.

ولم ترد أي بيانات بالشعور بالهزات الأرضية التي يتم تصنيفها بالضعيفة، نظرًا لأن قوتها دون الثلاث درجات.