"تعليم مطروح": 22 طالبًا أدوا امتحانات الدور الثاني بمادة اللغة الأجنبية الثانية

أكد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أن غرفة العمليات الرئيسية بتعليم مطروح تتابع الأجواء الامتحانية بلجان الدور الثاني للشهادة الثانوية والتي بدأت أمس، بلجنة مجمع أبي بكر الصديق، موضحًا أن الجدية والالتزام والانضباط والهدوء كانت عنوان امتحان اليوم الثاني وسط إجراءات أمنية محكمة.

وأوضح شحاتة، أن 22 طالبًا أدوا امتحان اللغة الأجنبية الثانية، ولم يتغيب أحد، مشيرًا إلى أنه تم توزيع كتيبات المفاهيم الخاصة بامتحان اليوم واستلامها منهم عقب نهاية الامتحان وفق التعليمات الوزارية الخاصة بهذا الشأن.

وأكد وكيل الوزارة، خلال ترأسه غرفة الامتحانات الرئيسية أنه يتم التواصل الفوري مع غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم وغرفة عمليات المحافظة لمتابعة سير امتحان اليوم والاطمئنان على انضباط العملية الامتحانية وتذليل أي عقبات.