الأحد 20 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم مطروح": 22 طالبًا أدوا امتحانات الدور الثاني بمادة اللغة الأجنبية الثانية

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

أكد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أن غرفة العمليات الرئيسية بتعليم مطروح تتابع الأجواء الامتحانية بلجان الدور الثاني للشهادة الثانوية والتي بدأت أمس، بلجنة مجمع أبي بكر الصديق، موضحًا أن الجدية والالتزام والانضباط والهدوء كانت عنوان امتحان اليوم الثاني وسط إجراءات أمنية محكمة.

وأوضح شحاتة، أن 22 طالبًا أدوا امتحان اللغة الأجنبية الثانية، ولم يتغيب أحد، مشيرًا إلى أنه تم توزيع كتيبات المفاهيم الخاصة بامتحان اليوم واستلامها منهم عقب نهاية الامتحان وفق التعليمات الوزارية الخاصة بهذا الشأن.

وأكد وكيل الوزارة، خلال ترأسه غرفة الامتحانات الرئيسية أنه يتم التواصل الفوري مع غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم وغرفة عمليات المحافظة لمتابعة سير امتحان اليوم والاطمئنان على انضباط العملية الامتحانية وتذليل أي عقبات.

الدور الثاني للشهادة الثانوية اللغة الأجنبية الثانية امتحان اللغة الاجنبية الثانية امتحان الدور الثاني تعليم مطروح

الأكثر قراءة

اجتماع بنغازى.. هل يحسم لقاء صالح والمنفى وحفتر الأزمة فى ليبيا؟

يوفر 7 آلاف فرصة عمل.. بدء ملتقى توظيف "حياة كريمة" بمشاركة 55 شركة بالقليوبية

ضبط 2500 عبوة مقرمشات ومياه غازية و200 كيلو لحوم مصنعة منتهية الصلاحية بالبحيرة

زوج يخنق زوجته فى الجيزة بسبب مشادة كلامية

ضبط تشكيل عصابى ينتحل صفة للنصب على المواطنين بالقاهرة

بسبب خلافات أسرية.. شاب يقتل شقيقه فى البحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

يحدث الآن

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

ماجد حبته

وقود السفن الأخضر

محمد عبدالعزيز

دون مناسبة.. فى محبة سيادة النقيب

لواء. محسن الفحام

الشباب.. والوعى السياسى

خالد حريب

متحور جديد.. وفتاوى المقاهى

بسنت حسن

كرش جينكيز.. وطائرة زامبيا

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟

تفاصيل عملية مقتل مستوطنين إسرائيليين في حوارة