محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بمصنع إنتاج الزيوت جنوب المحافظة

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، المهندس محمد سليمان، رئيس مجلس إدارة الشركة البورسعيدية للصناعات الغذائية بجنوب بورسعيد، وذلك لمتابعة مستجدات سير العمل بمصنع إنتاج الزيوت، والذي يعد أحد الكيانات الاقتصادية الكبرى بجنوب بورسعيد.

واستعرض محافظ بورسعيد، مع رئيس مجلس إدارة المصنع، معدلات وسير عملية الإنتاج، وأشاد المحافظ بوجود هذه النوعية من المصانع في توفير الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية المتنوعة، وإنتاج الزيوت على أعلى مستوى.

وتُقام المرحلة الأولى من المصنع على مساحة 12 ألفًا و500 متر مربع، وتضم مصنع التكرير، ومصنع التعبئة، ومبنى إداريا، وخزانات زيت خام بطاقة 8400 طن، وخزانات زيت مكرر بطاقة 1770 طنًا، بينما تقام المرحلة الثانية على مساحة 10 آلاف متر مربع، وهي خاصة بمرحلة استخلاص الزيت الخام، وتضم مصنع الاستخلاص بطاقة 1000 طن في اليوم، وأخيرًا المرحلة الثالثة على مساحة 5500 متر مربع، وتضم مصنع علف الأسماك بطاقة 10 أطنان في الساعة.

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