6 لاعبين في قائمة منتخب الجودو ببطولة العالم للناشئين

تتوجه بعثة المنتخب الوطني للجودو إلى كرواتيا غدا الإثنين، للمشاركة في منافسات بطولة العالم للناشئين المقرر لها خلال الفترة من 23 حتى 27 أغسطس الجاري.

وتضم قائمة المنتخب الوطني في البطولة كل من:

ياسين صبرة (55 كجم) - عمار أبو هاشم (73 كجم) - أحمد طلبة (81 كجم) - مصطفى الرملي (90 كجم) - ندى فايز (52 كجم) - جنا إبراهيم (70 كجم).

وتشهد بطولة العالم مشاركة 65 دولة بإجمالي 322 لاعب و267 لاعبة، وهو ما يؤكد أن المنافسة ستكون صعبة من أجل حصد المراكز الأولى في كل أوزان البطولة.

ويرافق المنتخب كل من محمد علي مدرب الرجال وسيد أبو ميدان مدرب السيدات.

وشهد تصنيف الاتحاد الدولي للجودو على مستوى الشباب والشابات، تواجد قوي للاعبي المنتخب الوطني، وذلك بعد انتهاء مشاركتهم في منافسات بطولة أفريقيا والتي أقيمت مؤخرا في مدغشقر.

وتقدم عمر الرملي لاعب المنتخب الوطني للشباب 23 مركزا في التصنيف ليحتل المركز الثاني بـ 303 نقطة، في وزن 90 كجم.

فيما قفز عمار أبو هاشم لاعب منتخبنا الوطني 21 مركزا في تصنيف الناشئين ليحتل المركز الثاني بـ 300 نقطة.

وعلى مستوى الناشئات، احتلت ندى فايز المركز الثاني في التصنيف الدولي بعد أن قفزت 6 مراكز.

وحصد المنتخب الوطني مؤخرا كأس البطولة الأفريقية للشباب والناشئين التي أقيمت في مدغشقر على مستوى الفردي والفرق.

وتوج لاعبو المنتخب الوطني بـ31 ميدالية متنوعة بواقع 15 ميدالية ذهبية و8 فضيات و8 برونزيات.

إشادة دولية بتنظيم بطولة الفراعنة للجمباز الفني

على جانب اخر أشادت الوفود المشاركة في بطولة كأس الفراعنة الدولية للجمباز الفني (كبار وناشئين) والمقامة على صالة رقم 1 باستاد القاهرة الدولي وتستمر حتى يوم 20 أغسطس الحالي بالتنظيم والمستوي الفني وحسن الاستقبال وتذليل كافة العقبات من قبل اللجنة المنظمة للبطولة واتحاد الجمباز المصري برئاسة الدكتور ايهاب امين

وأشاد ارتور مارك فيش عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للجمباز ببطولة "كاس الفراعنة" للجمباز الفني والتي تستضيفها مصر حاليا

وأضاف ارتو ، مصر تشهد طرفة كبيرة في جميع فروع الجمباز في ظل رئاسة الدكتور إيهاب أمين للعبة، وساعد الاتحاد في نشر اللعبة بشكل ملحوظ وارتفاع عدد الممارسين خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن استضافة مصر للبطولات دليل على ثقة الاتحاد الدولي في نظيرة المصرية والدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة التي تحرص دائما علي استضافة البطولات الدولية وتوفير كل إمكانيات النجاح من بنية تحتية ومنشآت رياضية علي أعلي مستوي

ومن جانبه قال بيطاري عبد الصادق رئيس الاتحاد المغربي وعضو المحلس الاستشاري بالاتحاد الدولي

إن مصر وضعت نفسها ضمن الدول الكبرى للعبة علي مستوي العالم في ظل رئاسة الدكتور ايهاب امين رئيس الاتحادين المصري والافريقي للجمباز وهو الأمر الذي اتي بثماره علي رياضة الجمباز داخل القارة السمراء

واضاف بيطاري ان مصر نجحت فى استضافة البطولات الدولية والقارية لما تتمتع به من منشآت رياضية على أعلى مستوى بفضل جهود القيادة السياسية فى مصر التي تحرص دائما علي إضافة منشات رياضية عملاقة

فى حين قال صالح الغويري نائب رئيس الاتحادين الاردني والعربي للجمباز ان مصر من خلال اتحاد الجمباز تقدم نموذج رائع فى تنظيم بطولة الفراعنة

واضاف الغويري ان هناك تعاون كبير بين الاتحادين المصري والاردني وتبادل الخبرات والمعسكرات بين الطرفين

وكان الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي افتتح أمس الجمعة بطولة كأس الفراعنة الدولية للجمباز الفني (كبار وناشئين) والمقامة على صالة رقم 1 باستاد القاهرة الدولي وتستمر حتى يوم 20 أغسطس الحالي.

وأكد امين أن بطولة كأس الفراعنة أصبحت من أهم البطولات في العالم وتحظى بأهمية ومكانة كبرى لدى الاتحاد الدولي الذي يضع مصر في مقدمة الدول التي قامت بتطوير رياضة الجمباز وتسير بخطوات ثابتة نحو القمة.

يذكر أن البطولة تشهد مشاركة 12 دولة وهي "مصر البلد المضيف وأذربيجان والهند والمغرب والأردن وقطر وتونس وأرمينيا وجيورجيا وتايوان وكرواتيا ولبنان".