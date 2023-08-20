وزير الزراعة يترأس الجمعية العمومية للشركة القابضة لاستصلاح الأراضى

ترأس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياة الجوفية بتشكيلها الجديد المعتمد من دولة رئيس مجلس الوزراء، وخلال الاجتماعات تم اعتماد اللائحة طبقًا للقانون، كما تم اعتماد مجلس إدارة الشركة القابضة بتشكيله الجديد.

‎كم تم خلال الاجتماع اعتماد اللائحة طبقا لقانون قطاع الأعمال والموافقة على الميزانية التقديرية للشركة للعام 2023/2024.

وخلال الاجتماع "القصير" أكد أنه لا مجال لوجود شركات خاسرة تابعة للوزارة خاصة في ضوء ما تقوم به الدولة بتنفيذ وطرح العديد من المشروعات الضخمة في كل المجالات.

‎وأضاف أنه ينبغي بذل مزيد من الجهد، حفاظًا على المال العام، وكذا الارتقاء بمستوى الأداء والعاملين، وكذلك متابعة هذه الشركات بصفة مستمرة للوقوف على مدى تقدم العمل بها.

‎مشيرًا إلى أنه هناك تحسين ملحوظ في أداء الشركات خلال الفترة الأخيرة.

‎وزير الزراعة وجه رئيس الشركة القابضة بمتابعة الشركات التابعة في عمليات تحصيل مستحقاتها لدى الغير من أجل توفير سيولة وتخفيف أعباء المخصصات، كما طالبهم برفع كفاءة إدارة الأصول بأسلوب اقتصادي وتعظيم العائد منها.

‎كما وجه بزيادة الأعمال، وأيضًا تسوية موقف المديونيات مع الجهات الدائنة خاصة البنوك والتأمينات وغيرها.

ومن ناحيته قال اللواء طارق الشربيني، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي إنه خلال الاجتماع تم اعتماد القوائم المالية للشركات عن الثلاثة أعوام الماضية 2020 حتى 2023. وأشار إلى أنه تم تخفيض الخسائر بنسبة 95% وتحقيق أرباح لأربع شركات.

‎وأضاف أن الاجتماع ناقش أيضًا تسوية مديونية البنوك وجدولتها.

‎وقال "الشربيني" إن الجمعية العمومية للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وجهت الشكر لوزير الزراعة على دعمه للشركات التابعة لدى البنوك والجهات المعنية حتى تستطيع الاستمرار في مواصلة مهامها.