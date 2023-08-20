الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" ترصد آراء سفراء الدول بمهرجان الإسماعيلية للمانجو

مهرجان الإسماعيلية
مهرجان الإسماعيلية للمانجو

انطلق، الجمعة الماضي، مهرجان الإسماعيلية للمانجو في دورته الثانية من أمام مبني ديوان المحافظة القديم بشارع محمد علي، بحضور عدد من السفراء والملحقين التجاريين.
وفي هذا الصدد قال أحمد شجيع، المنسق الإعلامي لمهرجان المانجو، في تصريحات خاصة لفضائية القاهرة الإخبارية، إن هناك 139 نوعًا من المانجو، وأكثر الأنواع اللي يتم استخدامها من قبل المواطنين يصل إلى 18 نوعًا فقط، مضيفًا أن أكثر الأنواع تصديرًا إلى أوروبا هي المانجو "النعوم والصِديقة" بوصفات عالمية ليصل وزن الثمرة لـ350 جرامًا و375 جرامًا.

وعبر رافييل مارتين، القائم بأعمال السفير الفرنسي، عن سعادته بالمشاركة في مهرجان الإسماعيلية للمانجو، مشيرًا إلى أنه قام بزيارة مزرعة ضخمة ليشاهد كيفية زراعة وحصاد المانجو.

وتابع الدكتور لطفي رءوف، سفير إندونيسيا في مصر، أن مهرجان الإسماعيلة للمانجو هو فرصة عظيمة، حيث يتواجد معنا عدد من السفراء من مختلف الدول، منوهًا بأن في إندونيسيا تتواجد أنواع كثيرة من المانجو ولكن ليس هذا النوع، واصفا إياه بـ"الرائع".

وأشار أندي روديجيز، القائم بأعمال سفير الدومينيكان، إلى أن بلاده لديها أنواع من المانجو، ولكن في مصر هناك أنواع أكثر بكثير منها، مهنئًا جمهورية مصر العربية وخاصة مدينة الإسماعيلية على هذا المهرجان، وزيادة إنتاجها وتصديرها إلى العالم أجمع. 

يشار إلى أن مصر بحسب الأرقام والإحصائيات من أكثر 10 دول المنتجة للمانجو في العالم، بقيمة إنتاج تزيد على مليون طن، كما تعد المناطق الساحيلية ودلتا النيل الإسماعيلية التي تخطت 100 ألف فدان من أفضل مناطق لزراعة أجود أنواع المانجو.

المانجو أنواع المانجو أجود أنواع المانجو مصر من أكثر 10 دول المنتجة للمانجو في العالم سفير الدومينيكان الدومينيكان سفير اندونيسيا السفير الفرنسى

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