"إكسترا نيوز" ترصد جهود مبادرة "100 يوم صحة" فى 24 ساعة (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، تقريرًا يرصد تقديم 170 ألف خدمة بجميع التخصصات الطبية خلال مبادرة 100 يوم صحة في 24 ساعة.

جهود "100 يوم صحة" في 24 ساعة:

قدمت 168 ألفًا و719 خدمة بجميع التخصصات الطبية.

قدمت 7 آلاف و193 خدمة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة.

قدمت خدمات علاج ضعف وفقدان السمع لـ438 طفلًا من حديثي الولادة.

قدمت 26 ألفًا و461 خدمة للأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

قدمت 332 خدمة لاستخراج شهادات فحص المقبلين على الزواج.

أصدرت قرارات علاج على نفقة الدولة لـ2221 مواطنًا.