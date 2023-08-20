مشرف التوعية الأسرية بالأزهر: تدخل الأهل فى حياة الزوجين من أهم أسباب فشل العلاقة

قال الشيخ عبدالله سلامة، مشرف برنامج التوعية الأسرية بالأزهر، إن تدخل أهل الزوج أو الزوجة في حياة الزوجين هو واحد من أهم أسباب فشل العلاقة خاصة في السنوات الأولى من الزواج، مشيرًا إلى أن الخلاف شيء وارد في كل الزيجات، ولكن التعامل مع هذا الخلاف هو ما يزيد من الأزمة أو ينهيها.

وأضاف سلامة، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة TeN، اليوم الأحد، أن الخط الساخن لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية هو 19906، مشيرًا إلى أن هذا الرقم متاح طوال أيام الأسبوع لاستقبال المكالمات والشكاوى التي تخص الخلافات الزوجية للمساعدة في حلها في أسرع وقت.

أفضل طريقة لحل الخلافات



وأكد مشرف برنامج التوعية الأسرية بالأزهر، أن أفضل طريقة لحل الخلافات هي تجنب النقد الهدام وعدم تذكر الأخطاء خلال فترة الخلاف.

وأوضح مشرف برنامج التوعية الأسرية بالأزهر، أن الخلاف بين الزوجين يجب أن يظل بينهما، لأن النصائح الخارجية قد تتسبب في زيادة المشكلة وتفاقمها.