الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مصر تدعو للتهدئة والعودة إلى مسار التسوية السياسية للقضية القبرصية

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

دعت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، إلى التهدئة ووقف أي إجراءات من شأنها تأجيج التوتر بين شطري جزيرة قبرص، على خلفية حادث الاعتداء على قوات بعثة حفظ السلام الأممية في المنطقة العازلة بين شطري الجزيرة، يوم الجمعة الماضي.

وأكدت مصر أهمية احترام ولاية بعثة حفظ السلام الأممية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وضرورة تجنُب أي أعمال من شأنها أن تسهم في تعقيد الأوضاع وتغيير الوضع القائم على طول خطوط وقف إطلاق النار والمنطقة العازلة.

وكذلك، دعت مصر إلى العودة إلى مسار التسوية الشاملة للقضية القبرصية وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. 

مصر مصر تدعو قبرص الخارجية جزيرة قبرص التهدئة

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