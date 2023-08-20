الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فى ذكرى ميلاده.. محطات فى حياة المناضل الليبى عمر المختار (فيديو)

عمر المختار
عمر المختار

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، تقريرًا عن المناضل الليبي عمر المختار، في ذكرى ميلاده.

معلومات عن المناضل عمر المختار:

- ولد يوم 20 أغسطس عام 1862 في برقة شرق ليبيا.

- سافر إلى السودان وقاتل الفرنسيين عندما بدأ استعمارهم لتشاد.

- قاد المقاومة الليبية ضد الاحتلال الإيطالي لنحو 20 عامًا.

- من معاركه ضد الاحتلال الإيطالي معركة "درنة" و"بوشمال".

- في 11 سبتمبر 1931 تمكن الإيطاليون من أسرِه.

- تم إعدامه في سبتمبر 1931 على يد الاحتلال الإيطالي.

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