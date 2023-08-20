فى ذكرى ميلاده.. محطات فى حياة المناضل الليبى عمر المختار (فيديو)
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، تقريرًا عن المناضل الليبي عمر المختار، في ذكرى ميلاده.
معلومات عن المناضل عمر المختار:
- ولد يوم 20 أغسطس عام 1862 في برقة شرق ليبيا.
- سافر إلى السودان وقاتل الفرنسيين عندما بدأ استعمارهم لتشاد.
- قاد المقاومة الليبية ضد الاحتلال الإيطالي لنحو 20 عامًا.
- من معاركه ضد الاحتلال الإيطالي معركة "درنة" و"بوشمال".
- في 11 سبتمبر 1931 تمكن الإيطاليون من أسرِه.
- تم إعدامه في سبتمبر 1931 على يد الاحتلال الإيطالي.