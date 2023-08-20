تحصين 98% من رءوس الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بكفرالشيخ

أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أنه تم تحصين 200 ألف رأس ماشية، من المستهدف 212 ألف رأس ماشية بقرى ومراكز المحافظة، بنسبة تحصين 98%، وأنه وجّه بتطبيق الإجراءات الاحترازية، بمشاركة 105 لجان متخصصة، وكل لجنة من اللجان البيطرية تتكون من لجنتين؛ لجنة للترقيم ولجنة للتحصين.

وأشاد محافظ كفرالشيخ باستجابة المواطنين للحملة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، نظراً لزيادة الوعى البيطري لديهم مع الإرشاد والتوعية المكثفة قبل وأثناء الحملة وعلمهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين.

كما شهد عدد من قرى سيدي سالم وقرى كفرالشيخ حملات بيطرية، وجرى إجراء الكشف البيطري على 250 حالة باطنة و15 حالة جراحة و120 تناسليات و5400 دواجن، وتستمر الحملات البيطرية بالقرى ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وقال الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطرى بكفرالشيخ، إن المديرية مستمرة في حملاتها لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بالقرى والمراكز، مؤكداً أن عبوات التحصين متوافرة بالتزامن مع توعية المربين وأصحاب الحيوانات بأهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وترقيمها، وذلك من خلال اللجان البيطرية على مستوى مراكز المحافظة، لتحقيق أهداف الحملة القومية.

وقال "بشار" إن عدد الفرق المنتشرة في مدن وقرى المحافظة 105 لجان، وإن غرفة العمليات بالمديرية والإدارة البيطرية تتابع أعمال الترقيم، مؤكداً أنه تم تخصيص سن إبرة لكل رأس ماشية، ويتم تسجيل ذلك في دفاتر لأن كل رأس ماشية لها رقم قومي.

وأضاف "بشار": يتم استخدام سنون استعمال مرة واحدة، لكل رأس، ويقوم بالتحصين فريق عمل مدرب على أعلى مستوى، مع اتباع الأمان الحيوى والتحصين من بيت لبيت، للحفاظ على الثروة الحيوانية، وتقديم كل الدعم لأهالينا الفلاحين والمربين، موجها بأهمية الترقيم والتسجيل والتأمين؛ لضمان نجاح الحملة وحصول المربى على حقوقه، والتنبيه على المربين بضرورة تقديم جميع الماشية للأهمية القصوى، إضافة لحملات التوعية والتي وصلت لـ250 حملة توعية بالقرى، لتحفيز المزارعين على تحصين مواشيهم.