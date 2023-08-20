"إكسترا نيوز" ترصد جهود الدولة فى التنمية بالمدن والمحافظات الحدودية
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، تقريرًا يرصد جهود الدولة في التنمية بالمدن والمحافظات الحدودية.
- جهود الدولة في التنمية في المحافظات الحدودية
- تخصيص 100 ألف فدان للزراعة والتربية الحيوانية في شلاتين.
- إقامة مناطق صناعية على مساحة 4 ملايين متر لتنمية مثلث حلايب وشلاتين.
- تنفيذ 152 مشروعًا في شمال سيناء باستثمارات إجمالية وصلت لـ750 مليار جنيه.
- 208 مشروعات جديدة في جنوب سيناء بقطاعات الإسكان والطرق والتنمية المحلية.
- تنفيذ أكبر طريق خرساني بطول 310 كيلو لتسهيل الوصول إلى سيوة.
- حياة كريمة تغير وجه قرى النوبة في أسوان بأكثر من 100 مشروع باستثمارات 22 مليار جنيه.
- مشروعات خدمية وبنية تحتية في "نصر النوبة" لخدمة 18 ألف نسمة.