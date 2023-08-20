الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" ترصد جهود الدولة فى التنمية بالمدن والمحافظات الحدودية

جهود الدولة في التنمية
جهود الدولة في التنمية بالمدن والمحافظات الحدودية

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، تقريرًا يرصد جهود الدولة في التنمية بالمدن والمحافظات الحدودية.

- جهود الدولة في التنمية في المحافظات الحدودية

  • تخصيص 100 ألف فدان للزراعة والتربية الحيوانية في شلاتين.
  • إقامة مناطق صناعية على مساحة 4 ملايين متر لتنمية مثلث حلايب وشلاتين.
  • تنفيذ 152 مشروعًا في شمال سيناء باستثمارات إجمالية وصلت لـ750 مليار جنيه.
  • 208 مشروعات جديدة في جنوب سيناء بقطاعات الإسكان والطرق والتنمية المحلية.
  • تنفيذ أكبر طريق خرساني بطول 310 كيلو لتسهيل الوصول إلى سيوة.
  • حياة كريمة تغير وجه قرى النوبة في أسوان بأكثر من 100 مشروع باستثمارات 22 مليار جنيه.
  • مشروعات خدمية وبنية تحتية في "نصر النوبة" لخدمة 18 ألف نسمة.
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